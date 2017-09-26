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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Неудачное китайское турне

В первом матче китайского турне ХК «Рязань» в Изилине не смог распечатать ворота местной команды «Ценг Тоу».

Поединок нес в себе дополнительный подтекст: в составе хозяев играют экс-рязанцы Альберт Полинин, Андрей Максимов, Никита Лукин, Денис Камаев. Именно благодаря бывшим игрокам ХК «Рязань» китайская команда добилась успеха: в голевой комбинации поучаствовал Максимов – он выдал отменный пас на Полинина, и тот «прошил» дебютировавшего в официальных матчах за нашу команду вратаря Илью Коновалова. «Рязань» играла в таком составе: Коновалов, Седуков, Дубинин, Завгородний, Прохоров, Мнацян, Исансулов, Лесников, Шубин, Кудрявцев, Бондырев, Юмангулов, Карпов, Фатеев, Леснухин, Рукин, Воробьев, Лебедев, Картошкин, Иванов.

И второй поединок – в Харбине, против команды «КРС Хейлунцзян», завершился для ХК «Рязань» поражением. Первый период рязанцы выиграли вчистую. Сначала им удалась комбинация с переводом шайбы на дальнюю штангу, где ее поджидал Владимир Карпов, затем отличился Дмитрий Воробьев – он завершил атаку, начатую Романом Дубининым и Александром Лебедевым. Наконец, индивидуальным мастерством блеснул Егор Фатеев. Второй игровой отрезок рязанцы откровенно провалили (0:3), а в третьем китайцы вырвали победу – 4:3. При счете 3:3 в наших воротах голкипера Александра Черепенина заменил Илья Коновалов.

Следующий матч «Рязань» проведет дома: 20 сентября на льду Дворца спорта «Олимпийский» она встретится с «Ижсталью».

После победы – поражения

Готовясь к новому сезону, БК «Рязань» проводит контрольные матчи, принимает участие в предсезонных турнирах.

Дома, на площадке Дворца детского творчества, рязанцы одержали победу над тульским «Арсеналом» – 80:69. Наша ­команда выступала в таком составе: Волков, Ватюк (набрал 14 очков), Семенов (18), Алексеев (4), Болотеких (8) – старт., Панов (13), Абраменков (3), Намеднин (5), Пугачев (6) и Митюк (10).В первом поединке прошедшего в Ярославле Кубка этого города «Рязань» уступила местному «Буревестнику» – 81:82, затем в овертайме курским «Русичам» – 95:101, в заключительном матче московскому «МБА» – 75:92. В Химках, на турнире памяти Александра Петренко, БК «Рязань» проиграл хозяевам соревнований – баскетболистам «Химки-Подмосковье» (73:95) и ПБК «МБА» (76:97).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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