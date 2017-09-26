Сельский формат

Предварительные итоги рекордной уборки зерна

По ходу уборочной страды валовой сбор зерна медленно, но неуклонно приближается к двум миллионам тонн – знаковой для всей истории Рязанской области цифре. Уже сейчас можно говорить о самоуважении – современники ведут хозяйственную деятельность, в том числе и в аграрном секторе, по крайней мере, не хуже, чем предки. А плановую экономику рыночная начинает превосходить. Разве не об этом свидетельствуют цифры?

Что знаменует современная пятилетка

Сразу замечу: о царской России буду говорить очень мало. Дело в том, что даже в легендарном, сверхэффективном 1913 году, по всем статистическим данным, регион, если брать его нынешние границы, получил менее миллиона тонн хлеба. Урожайность была – менее 10 центнеров с десятины. Мало получали хлеба и в так называемые сталинские годы. Сбора зерна в два с лишним миллиона тонн Рязанская область достигала всего два раза за всю свою историю – в 1973 и 1987 годах. Еще дважды – в 1976-м и 1989-м – вплотную приближалась к этому рубежу. Показатели привожу в первоначально оприходованном, бункерном весе.

А остальные годы? Передо мной – советский сборник «Народное хозяйство Рязанской области», изданный к 70-летию Октябрьской революции. Цифры там, сами понимаете, приведены отнюдь не заниженные. Так вот, валовой сбор зерна в регионе в 1961 – 1965 годах составлял в среднем 799,2 тысячи тонн, в следующие пятилетки, соответственно, 1 миллион 186 тысяч тонн, 1 миллион 609 тысяч тонн, 1 миллион 447 тысяч тонн, 1 миллион 237 тысяч тонн.

Теперь обратимся к выборам, состоявшимся 10 сентября 2017 года. Они тоже ознаменовали собой окончание пятилетки – теперь уже постсоветской. Ее аграрные итоги внушают оптимизм. Если область соберет в этом году два миллиона тонн зерна, то среднегодовой урожай в этой пятилетке побьет рекорды из процитированного выше советского сборника: он превысит 1610 тонн. А ведь соберем! По состоянию на 18 сентября убрано пять шестых площади зерновых. При этом получено уже 1 миллион 874 тысячи тонн хлеба.

А как это соотносится с новейшей российской историей? Среднегодовой валовой сбор зерна в 1997 – 2005 годах составлял 821 тысячу тонн. Затем, после начала реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и соответствующей масштабной господдержки, урожай зерновых рос. В 2008 – 2009 годах Рязанская область получала уже около 1,5 миллиона тонн зерна. Но страшные пожары в 2010 году опять отбросили аграриев назад.

В заключение обзора зерновой «валовки» – об уникальных для АПК Рязанской области 1987 – 1991 годах. К ним сейчас привлекается все больше и больше внимания. Это время не случайно называют пятилеткой Леонида Ивановича Хитруна – по имени бывшего всесоюзного министра, руководителя «Сельхозтехники», работавшего в те годы первым секретарем обкома. Это был, без преувеличения, страстный аграрий: чуть ли не каждое утро облетал на вертолете в горячие страдные недели весь регион. Личность всесоюзного масштаба, он и задачи ставил соответствующие: резкое сортообновление, стремительная замена всех устаревших технологий суперсовременными, повышение эффективности всех отраслей. В его пятилетку среднегодовой сбор зерна в Рязанской области впервые превысил рубеж в 1 миллион 700 тысяч тонн.

Такого показателя мы пока не достигаем. Но опыт Хитруна взят на вооружение. При обсуждении Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которое идет сейчас в разных уголках области, опытные аграрии все чаще и чаще вспоминают знаменитую программу «500-100-30», согласно которой планировалось получать по 500 центнеров молока, 100 центнеров мяса в расчете на 100 гектаров и по 30 центнеров зерна с гектара. Цифры теперь хотят заложить другие: например, по 50 центнеров зерна.

О технике, почве и прочем

И площади посевов сейчас другие. В СССР хлеб выращивался довольно консервативно: так называемым интенсивным методом. Как было в царское время в Рязанской области в 1913 году 1 миллион 177 тысяч гектаров зерновых, так и в советские пятилетки оставалось от 1 миллиона 50 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч га – вплоть до 1986 года. Лишь тот же Хитрун внял раздававшимся повсюду стонам аграриев о том, что такая громадная площадь мешает правильным севооборотам, и стал сокращать эти посевы, компенсируя их убыль ростом урожайности.

Приведу данные из того же сборника «Народное хозяйство Рязанской области». В 1961 – 1965 годах рязанские аграрии получали в среднем по 7,4 центнера зерна с гектара, в следующие пятилетки, соответственно, по 12,3, по 14,3, по 12,1, по 11,6 центнера с гектара. Только потом, при Хитруне, рязанским крестьянам стали покоряться 20-центнеровые рубежи.

А что сейчас? Площадь под зерновыми сократилась, в сравнении с советскими временами, в два раза. Но урожайность выросла резко. В эту осень аграрии пока получают почти по 40 центнеров зерна с гектара. За последнюю пятилетку впервые в рязанской истории среднегодовая урожайность превысит 30 центнеров на круг.

Резкое сортообновление, стремительная замена всех устаревших технологий суперсовременными – все это в наше время начало осуществляться. Не буду говорить обо всех тонкостях: о том, что к услугам крестьян, если они имеют деньги, семена лучших мировых сортов, гербициды, пестициды самые эффективные. Подробнее остановимся на технике.

В 1970-е годы в Рязанской области самым, пожалуй, знаменитым комбайнером был Василий Главин из Сараевского района. Он получил звание Героя Социалистического Труда. Для этого ему было нужно намолачивать более 1000 тонн зерна в год. Тогдашняя техника редко кому позволяла достигать такого показателя: и производительность была невелика, и поломки слишком частыми.

А в наши дни я смотрю на сайте областного министерства сельского хозяйства и продовольствия постоянно обновляющийся раздел «Передовица» и вижу, что современные лидеры далеко обогнали своих предшественников. Вот недавние данные.

Первое место в области занимает Виктор Фролкин из ОП №4 «ОКА МОЛОКО». Работая в Шацком и Сараевском районах на комбайне «Challenger», он на 14 сентября намолотил уже 7200 тонн зерна. Не буду перечислять весь список. Скажу лишь, что в него входят 56 лучших комбайнеров. И у того человека, который список замыкает, намолот – 3010 тонн.

Марки комбайнов иностранные, но производство их все чаще и чаще переносится в Россию. Такая же большая разница с советскими механизаторами и у тех, кто сейчас сеет озимые, пашет зябь: и производительность выше, и поломки техники намного реже.

Осенью нужно думать об аграрных резервах. Есть надежда, что нынешние показатели – далеко не предел. Ведь в области не используется около 400 тысяч гектаров пашни. Безусловно, новые инвестиции помогут ввести эту землю в сельскохозяйственный оборот. Регион довольно долго был спокоен за зерновую логистику: мощности хранилищ превышают два миллиона тонн. Но вот уже и урожай сравнялся с этим показателем. Мощности, возможно, придется наращивать. В рязанском АПК – редкий для России случай – сохранена с советских времен централизованная система обеспечения минеральными удобрениями. В этом году общество по агрохимическому обслуживанию землепользователей «Рязаньагрохим» резко увеличило их поставки – и это большой вклад в рост урожайности зерновых. Но работы и здесь – непочатый край. Как и везде.