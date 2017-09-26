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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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От лампочки к светодиоду

00:01 / Экономика
В Рязанском радиотехническом университете прошел региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!»
От лампочки к светодиоду

Фестиваль открыл и.о. заместителя председателя правительства региона Андрей Савичев. Он отметил, что специальность «Электроэнергетика» сегодня востребована, и хорошо, что по ней с разными дополнительными специализациями в главном техническом вузе региона готовят современных инженеров. Программа перехода на энергосберегающие технологии очень полезна для экономики, большие запасы нефти и газа не повод для успокоенности и транжирства. Необходимо наращивать мощности реального сектора не только за счет прироста производства товаров и услуг, но и за счет экономии там, где это возможно, с учетом современных технологий. К примеру, в Канаде, которая находится на тех же холодных широтах, что и Россия, промышленные предприятия потребляют в четыре раза меньше различной энергии, чем это происходит у нас. Государство определяет четыре основных этапа перехода к миру будущего: совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка квалифицированных кадров, развитие энергосервисных услуг и создание инноваций. Потенциал сбережения энергии в стране оценивается в 40 процентов. Большой вклад в формирование адекватного энергопотребления должны внести молодые инженеры, которые уже сейчас, еще будучи студентами, активно изучают потенциал органических светодиодов, новых материалов проводников и последние разработки в области промежуточного электрооборудования, которое находится на силовых линиях между производителем и потребителем, и отвечает за технические потери, например трансформаторные. Новые осветительные системы, уже не на основе люминофоров, а представленные только доступными по цене светодиодными лампами, позволяют «сжигать» в десять, а то и в одиннадцать раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, а служат они по 10–20 лет.

В программе фестиваля было много мероприятий, направленных на формирование культуры энергосбережения: беседы со школьниками, различные образовательные акции для всех возрастов. Организаторы постарались возродить в людях «советское» отношение к электричеству, когда, даже просто выходя на некоторое время из комнаты, люди гасили свет и выключали электроприборы. Это вопрос внутренней дисциплины и сознательности. Научные работники, а также особо продвинутые студенты, представляли новейшие отечественные технологии, которые позволяют экономить тепловую и электроэнергию. Это решает важную задачу импортозамещения, поскольку до сих пор львиная доля электрооборудования, причем даже самого простого, ввозится из-за рубежа, хотя внутри России есть все необходимые производственные мощности, чтобы полностью закрыть спрос на провода, розетки, силовые щиты и прочее. А в октябре в Москве пройдет Российская неделя энергетики, в которой примут участие и представители радиотехнического университета.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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