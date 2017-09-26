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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Аист улетел

00:01 / Общество
В Рязани завершился фестиваль семейного воспитания
Аист улетел

Уже четвертый раз в городе проводится фестиваль, посвященный воспитанию детей, под символичным названием «День аиста». В этом году он длился с 7 по 16 сентября и включал не только развлекательные моменты, но и обучающие мастер-классы. Главная цель фестиваля – развитие культуры детско-родительских отношений и повышение качества мер поддержки семьи и детства.

«День аиста» условно можно разделить на четыре этапа. Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные практики поддержки семей с детьми», которая проходила в Рязанской областной библиотеке им. М. Горького, положила начало работе фестиваля. Здесь обменивались опытом специалисты в области семейного воспитания из Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.

Вторым этапом можно назвать праздник, прошедший под названием «Новая жизнь». Он был организован для тех, кто только готовится стать родителями. Отличная музыка, дефиле для будущих мам от сети магазинов «Буду мамой», возможность проконсультироваться со специалистами, работающими в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, мастер-классы и фотозоны – вот что ждало гостей праздника.

Третий этап ознаменован показом документальных фильмов в кинотеатре «Люксор» в рамках проекта благотворительного фонда «Арифметика добра».

И заключительным, четвертым, этапом стал яркий праздник для всей семьи «Сказочный мир», прошедший в стенах рязанского Дворца молодежи. Фестиваль завершился ярким концертом и розыгрышем призов. На сцене Дворца молодежи выступили детские коллективы и солисты, а специальным гостем площадки стала Ольга Фидрик – капитан команды КВН, постоянная участница проекта «Беседка».

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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