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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Вопреки обстоятельствам

00:01 / Общество
Ребенок, выросший в неблагополучной семье, может стать успешным

В Рязани, в кинотеатре «Люксор» (ТРЦ «Круиз»), состоялся благотворительный показ документальных фильмов «Мария» и «Боец» режиссера Алексея Шамраева. В качестве зрителей были приглашены выпускники детских домов, студенты, педагоги и специалисты, работающие в системе профилактики сиротства.

Кинопоказ проводился в рамках IV областного фестиваля семейного воспитания «День аиста». Его организаторы – министерство образования Рязанской области, Рязанский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, научно-образовательный центр практической психологии и психологической службы РГУ им. С.А. Есенина, АНО поддержки инклюзии людей с инвалидностью «Ресурсный медиацентр «Навигатор будущего», АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство», при поддержке правительства Рязанской области, администрации города Рязани и Общественной палаты Рязанской области.

Как рассказала руководитель АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елена Макаровская, документальные фильмы были показаны в продолжение начатого в прошлом году проекта благотворительного фонда «Арифметика добра» «Успешные сироты на ринге жизни». В документальных фильмах «Боец» и «Мария» показано, что ребенок, выросший в неблагополучной семье, может стать успешным, добиться хороших результатов в спорте и общественной жизни.

После просмотра фильмов ребята вместе со взрослыми обсудили увиденное. А в качестве почетных гостей были приглашены основатель Союза воспитанников детских домов Александр Евстифеев и директор Рязанского дворца молодежи Николай Плетнев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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