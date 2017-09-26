Реформы бывают разные…

Что привлекло на минувшей неделе внимание политологов и прессы? Госдума начала новую сессию и сразу – в работу: впереди принятие основного финансового документа, до конца месяца кабмин предъявит его проект на обсуждение. На заседании правительства, состоявшемся в минувшую среду, прошло обсуждение исполнения бюджета за этот год и проекта на год предстоящий.

Президент Владимир Путин в своем жестком рабочем графике нашел время для того, чтобы снова побывать в образовательном центре «Сириус», который принимает одаренных детей со всей страны на берегу моря в Сочи.

На этот раз Владимир Путин встретился с членами юношеской хоккейной команды и участниками суперсерии СССР – Канада, состоявшейся в 1972 году. На встречу приехали и канадские хоккеисты. Те матчи стали легендой не только нашего – мирового хоккея. Их анализируют, разбирают буквально по секундам игры. Но как можно «разобрать» характер, волю, самоотдачу игроков нашей команды? А именно они – фундамент победы наших хоккеистов в тех встречах. И именно на этом акцентировали внимание юной смены наши звезды хоккея – участники тех матчей. Можно ювелирно отработать технику и вырастить легионеров, которых захотят иметь лучшие клубы. Но как воспитать настоящих звезд, которым не все равно, под гимн какой страны они поднимутся на пьедестал?

Вячеслав Фетисов на этой встрече заметил: за последние годы в стране построено 500 катков (в расчет, понятно, не идут дворовые площадки). Создана такая база для занятий спортом, какой еще никогда не было в стране. И создание ее будет продолжено. Это не модный тренд – это государственная политика: растить здоровую, умную, сильную смену на всех направлениях – в науке, технике, искусстве, спорте. И «Сириус» решает сегодня эту задачу.

Но не только «Сириус» собирает таланты. Вопросы подготовки кадров, экспорт образования сегодня на повестке дня и в столичных кабинетах, и в регионах.

А вот наши соседи из Украины на днях удивили мир своей очередной реформой, за которую проголосовали дружно, приняв сразу в трех чтениях. Речь – о реформе образования. Она затронет все его уровни – от дошкольного до высшего. В итоге в стране будет лишь один язык – украинский, на нем должны говорить все – от мала до велика.

На сегодня, исходя из данных статистики, в Украине более 700 школ, в которых изучают другие языки около четырехсот тысяч школьников. В основном это русскоязычные школы, но реформа коснулась и венгров, и румын, и молдаван, и поляков. И потому на минувшей неделе тема эта стала поводом обращений внешнеполитических ведомств ряда стран и к украинскому руководству, и к ЕС.

Еще одно «удивительное» решение украинских властей на минувшей неделе – об углублении Азовского моря, в частности Мариупольского и Бердянского портов: такой своеобразный ответ на строительство Крымского моста. Конечно же, всем известно, что Азовское море мелкое, что углубление дна в портах не решит проблемы прохода крупных судов, что за последние годы резко сократился объем грузоперевозок по этим портам и перспектив его роста не видно, что дело это, похоже, не менее затратное, чем строительство стены и копание рва на украинско-российской границе (похоже, забытое за давностью сроков). Но об этом предпочитают не распространяться. А вот реформа образования, которая должна привести к единовластию украинской мовы, обойдется казне в 3 млрд. долларов. Но еще не факт, что после этого все дружно заговорят по-украински (за пределами страны даже украинские руководители предпочитают больше говорить по-русски).

Семь футов под килем – традиционное пожелание тем, кто отправляется в плаванье.

Выбрать верный фарватер – дело капитана. Но что-то, видно, не ладится с этим у наших соседей, коли то море им мелко, то на мосты они в досаде.