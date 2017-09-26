Завершилась Международная научная конференция, посвященная 122-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина

В Рязанскую область приезжали участники московского этапа форума, который прошел в Институте мировой литературы РАН. В конференции «Сергей Есенин в диалоге национальных культур» принимали участие представители 11 государств. В частности, есениноведы из Австралии, Индии, Китая, Азербайджана и других стран.

– Наше есенинское сообщество выполняет важную объединительную культурно-политическую миссию. Выступая перед членами Общественной палаты России, Президент Владимир Путин говорил о том, что в наше сложное время народная общественная дипломатия может гораздо более позитивно влиять на международные отношения, чем официальные структуры. Научные трактаты – это тоже инструмент народной общественной дипломатии, – говорит Ольга Воронова, член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор. – Сергей Есенин завещал нам дружбу народов: «И каждый в племени своем / Своим мотивом и наречьем, / Мы всяк / По-своему поем, / Поддавшись чувствам / Человечьим...». А чувства человечьи – это любовь, дружба, взаимное уважение.

На пленарном заседании конференции в РГУ имени С.А. Есенина министр культуры и туризма области Виталий Попов рассказал о подготовке к празднованию 125-летия со дня рождения Сергея Есенина.

– Интерес к творчеству поэта огромный. Не так давно глава нашего региона Николай Любимов направил письмо в Правительство РФ с просьбой о создании федерального оргкомитета по проведению торжеств. Сейчас пока обсуждается план празднования 125-летия со дня рождения Сергея Есенина. Он будет касаться реставрации музейных объектов в Константинове, воссоздания объектов на территории музея-заповедника, издательской деятельности, развития достопримечательного места.

На секционных заседаниях, которые проходили в университете, обсуждали актуальные для современного есениноведения вопросы: Есенин и многонациональная Россия, творчество Есенина и мировая литература, Есенин и его современники в контексте революционной эпохи, Есенин в современном культурном, образовательном и информационном пространстве, Есенин у истоков современного экологического сознания.

Конференция завершила свою работу на родине поэта, в селе Константинове. В музее-заповеднике прозвучали научные доклады, выступил ансамбль народных инструментов «Вольница» (с. Ширяево Самарской области), состоялась презентация новых изданий о Сергее Есенине. По итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов.