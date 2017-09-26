Нити Арена
16:53 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
122

Город преображается

00:01 / Общество
В Рязани ремонт дворовых территорий будет продолжен

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дворовых территорий города в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году.

Одним из объектов, которые он проинспектировал совместно с начальником управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрием Зиновьевым, стала дворовая территория, прилегающая к дому №5 по улице Щорса.

По результатам конкурсного отбора на участие в программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год она стала одной из двух сотен, где выполняются работы по благоустройству. В частности, как доложил Сергею Карабасову руководитель управления энергетики и ЖКХ Юрий Зиновьев, до конца сентября во дворе дома №5 по улице Щорса планируется завершить работы по ремонту около 2100 кв. метров асфальтового покрытия тротуара и подъездной дороги, замене более 530 п. м. бордюрного камня.

Осматривая объект, Сергей Карабасов отметил, что уже на стадии разработки дизайн-проектов необходимо оценивать перспективу благоустройства территорий, в том числе устройство парковок. Одним из вариантов и.о. главы администрации предложил использовать для этих целей экопарковки. Сергей Карабасов подчеркнул, что «для своевременного и качественного выполнения работ необходимо использовать каждый день благоприятной погоды».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В диалоге национальных культур

Вопреки обстоятельствам

Аист улетел

В диалоге национальных культур
Завершилась Международная научная конференция, посвященная 122-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина
Вероника Шелякина
Поклялись Родине
Первокурсники Рязанской Академии ФСИН приняли присягу
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Пост принял
Николай Любимов вступил в должность губернатора Рязанской области
Татьяна Железнова
Общество
Заключительный аккорд
Избирком зарегистрировал Николая Любимова в должности губернатора Рязанской области
Вероника Шелякина
Общество
Поздравления от руководителей государства
В ходе торжественной церемонии вступления в должность губернатора Рязанской области Николая Любимова были зачитаны приветствия руководителей государства.
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Воспитание добротой
В Рязани реализуется социокультурный интерактивно-оздоровительный благотворительный проект «Мы – солнечные дети»
Вячеслав Астафьев
АПК
Сельский формат
Предварительные итоги рекордной уборки зерна
Юрий Евстифеев
Экономика
От лампочки к светодиоду
В Рязанском радиотехническом университете прошел региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!»
Михаил Скрипников
Общество
Аист улетел
В Рязани завершился фестиваль семейного воспитания
Общество
Вопреки обстоятельствам
Ребенок, выросший в неблагополучной семье, может стать успешным
Ольга Драган
Авторская колонка
Реформы бывают разные…
Галина Зайцева
Дата
Научное наследие
В минувшее воскресенье в ижевском отметили 160-летие со дня рождения своего земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского
Ольга Драган
РВ ТВ
Самый массовый старт
В Рязанской области в «Кроссе нации» приняли участие более 20 тысяч человек
Вячеслав Астафьев
Акция
Мировой ученый и человечный человек
В регионе прошла акция «День К.Э. Циолковского»
Анна Добролежа
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы