Город преображается

В Рязани ремонт дворовых территорий будет продолжен

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел выездное рабочее совещание по вопросу ремонта дворовых территорий города в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году.

Одним из объектов, которые он проинспектировал совместно с начальником управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрием Зиновьевым, стала дворовая территория, прилегающая к дому №5 по улице Щорса.

По результатам конкурсного отбора на участие в программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год она стала одной из двух сотен, где выполняются работы по благоустройству. В частности, как доложил Сергею Карабасову руководитель управления энергетики и ЖКХ Юрий Зиновьев, до конца сентября во дворе дома №5 по улице Щорса планируется завершить работы по ремонту около 2100 кв. метров асфальтового покрытия тротуара и подъездной дороги, замене более 530 п. м. бордюрного камня.

Осматривая объект, Сергей Карабасов отметил, что уже на стадии разработки дизайн-проектов необходимо оценивать перспективу благоустройства территорий, в том числе устройство парковок. Одним из вариантов и.о. главы администрации предложил использовать для этих целей экопарковки. Сергей Карабасов подчеркнул, что «для своевременного и качественного выполнения работ необходимо использовать каждый день благоприятной погоды».