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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Поклялись Родине

00:01 / Общество
Первокурсники Рязанской Академии ФСИН приняли присягу
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Поклялись Родине
Фото автора.

В торжествах приняли участие представители руководства Федеральной службы исполнения наказания России, органов государственной власти и местного самоуправления региона, правоохранительных органов, духовенства, воспитанники подшефных образовательных учреждений, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза.

Весь август первокурсники провели в загородном учебном центре «Сельцы». Там они учились жить в коллективе, привыкали к распорядку дня, а еще бегали, стреляли, учились разыскивать на местности взрывные устройства и ходили по плацу строем. Командиры выявили самого лучшего. Им оказался Евгений Молчанов, прибывший на учебу из Вологды.

Курсант был удостоен почетного права первым принять присягу. Он зачитал текст присяги на гостевой трибуне, все остальные – на плацу. С принятием присяги курсантов поздравили Главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента России в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства Рязанской области, выпускник академии Алексей Тюменев, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, руководитель регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Невдах.

– Для каждого первокурсника слова присяги, произнесенные перед лицом товарищей, родных и близких, становятся мерилом их дел и поступков, всего будущего служения, которое нужно с достоинством пронести по жизни, – сказал начальник академии, генерал-майор внутренней службы Александр Крымов.

На торжествах курсанты роты почетного караула РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова продемонстрировали строевые приемы с оружием, а взвод барабанщиц Академии ФСИН России дал плац-концерт.

Также состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета переменного состава академии на 2017-2018 учебный год.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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