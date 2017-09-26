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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Воспитание добротой

00:01 / Общество
В Рязани реализуется социокультурный интерактивно-оздоровительный благотворительный проект «Мы – солнечные дети»
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Воспитание добротой
Фото автора.

Рязанский педагог-психолог Светлана Зуева считает, что нужно помочь обществу стать добрее, научить людей пониманию и сочувствию. Особая категория, на которую нужно всем обратить внимание общества, – дети. Проект «Мы – солнечные дети» представляет собой цикл встреч со школьниками специальных (коррекционных) школ Рязани. Эти встречи будут проходить в форме виртуальных путешествий с интерактивными играми и заданиями.

Проект открыла праздничная программа «Чудеса в Ромашковом государстве», приуроченная к Году экологии в России. В игре-путешествии приняли участие учащиеся младших классов школы-интерната «Вера» и коррекционной школы №23 города Рязани. Дети познакомились с легендами о ромашке, послушали рассказы о полезных свойствах этого солнечного цветка, ответили на вопросы «Сказочной викторины», посмотрели фрагменты из детских фильмом и мультфильмов, где распускаются и цветут ромашки.

В разделе «Чудесные превращения» ребятишки встретятся с добрыми волшебниками. Флейтист Юрий Морозов исполнил для детворы попурри «Волшебный цветок» на темы мелодий из советских мультфильмов и подарил всем хорошее настроение. Художник декоративно-прикладного искусства Ирина Сельмен в костюме лесной феи подарила каждому малышу керамическую подвеску-оберег, выполненную своими руками. Член Союза художников России Маргарита Будылева провела мастер-класс по изготовлению куклы Ромашки и подарила каждому участнику сувенир «Волшебная шишка».

Главные координаторы проекта: заместитель директора школы-интерната «Вера» Марина Владимировна Панкова и учитель школы №23 Лариса Семеновна Цуканова. Проект курирует консультант-психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России Иван Иванович Купцов.

– Светлана Зуева была моей студенткой, когда обучалась в вузе, – говорит профессор психологии Иван Иванович Купцов. – Она всегда со мной советуется. На мой взгляд, педагогу удалось найти интереснейший подход к детям с ограниченными возможностями здоровья, что ярко демонстрирует программа «Чудеса в Ромашковом государстве». Эту методику мы планируем показать на семинаре всем педагогам и психологам Рязанской области.

Организаторы проекта будут поддерживать тесные контакты с кафедрой психологии личности специальной психологии и коррекционной педагогики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

– Наша задача – научить общество быть добрее, – говорит автор проекта Светлана Зуева. – Дети обязательно должны быть счастливыми, потому что от всех нас зависит, каким человеком завтра станет малыш. Нам бы хотелось, чтобы к нам приходили молодые педагоги, волонтеры, психологи со своими предложениями, интересными детям с ограниченными возможностями здоровья, направленными на развитие коммуникативных способностей, речи, эстетического чувства.

Встречи со школьниками организаторы и участники благотворительного проекта «Мы – солнечные дети» планируется проводить на концертно-выставочной площадке информационно-аналитического центра культуры и туризма.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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