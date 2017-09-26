Пост принял

Николай Любимов вступил в должность губернатора Рязанской области

Торжественная церемония вступления в должность губернатора прошла в Рязанском областном театре драмы в рамках торжественного расширенного заседания областной Думы.

На церемонии присутствовали Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, представители администрации Президента РФ, Российского правительства, депутаты Госдумы, руководители субъектов РФ. От рязанского региона участие в торжестве приняли представители органов власти, политических партий, общественных организаций, главы муниципальных образований, почетные граждане региона, священнослужители, военные. В зале присутствовали и бывшие руководители области – Вячеслав Любимов и Олег Ковалев.

Провел заседание глава регионального парламента Аркадий Фомин. Он пригласил на сцену председателя региональной Избирательной комиссии Владимира Грачева. Тот вручил Николаю Любимову удостоверение губернатора Рязанской области.

Затем избранный губернатор произнес слова торжественной присяги, пообещав уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу и Конституции Российской Федерации, честно и добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности. После этого Аркадий Фомин вместе с почетными гражданами области Евгением Баранкиным и Владиславом Самородовым вручил Николаю Любимову должностной знак губернатора. Николай Любимов был объявлен официально вступившим в должность главы региона.

В ответном слове Николай Викторович по­благодарил жителей области, проголосовавших за него 10 сентября, и всех, кто помогал в проведении избирательной кампании. Он подчеркнул, что сегодня уже не важно, кто за кого отдал свой голос в день выборов, и пообещал работать на благо всех рязанцев без исключения. «Нам предстоит продолжить исполнение Майских указов главы государства. Они содержат главные задачи, выполнение которых определяет качество жизни и уровень благополучия людей, поэтому обеспечить их безоговорочное выполнение в регионе для меня – дело чести», – заявил Николай Любимов. В числе главных задач на будущее он назвал также привлечение инвестиций, создание цифровой экономики, повышение качества и доступности медицинской помощи, создание комфортной для жизни среды обитания. Все это позволит региону двигаться вперед и выйти на более высокий уровень развития.

С вступлением в должность главу рязанского региона поздравил Пполпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, вручив ему икону святителя Николая Чудотворца. «Эти семь месяцев, что вы возглавляете регион, были непростыми, но вы смело бросались в бой со своей командой, и многое вам удалось решить», – подчеркнул Александр Беглов. Он обратил внимание, что оказанное Николаю Любимову доверие избирателей – это, прежде всего, доверие курсу, который проводит Президент. Предстоит многое сделать, чтобы его оправдать, напомнил Пол­пред, и первые помощники на этом пути и самые искренние судьи – это жители области.

Аркадий Фомин зачитал поздравительную телеграмму, пришедшую в адрес Николая Любимова от Председателя Правительства РФ, лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. «Убежден, что большой управленческий опыт и хорошее знание проблем родного региона послужат динамичному развитию Рязанской области, развитию социально значимых программ и в целом повышению качества жизни людей», – выразил уверенность премьер-министр.

Свое поздравление рязанскому губернатору направила и председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, отметив профессионализм, опыт и компетентность нового руководителя области. Текст телеграммы зачитал сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий передал Николаю Любимову слова приветствия от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Русской православной церкви отметил, что убедительная победа на выборах свидетельствует о доверии и авторитете, которым глава региона пользуется у жителей, и пожелал ему успехов в трудах на благо Рязанщины. От Рязанской епархии, митрополита Рязанского и Михайловского Марка в знак благословения владыка Дионисий подарил губернатору образ Николая Чудотворца.