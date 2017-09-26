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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Заключительный аккорд

00:01 / Общество
Избирком зарегистрировал Николая Любимова в должности губернатора Рязанской области
Автор фото: Дмитрий Осинин | Заключительный аккорд
Фото: Дмитрий Осинин.

Вчера на заседании Избирательной комиссии области зарегистрировали избранного губернатора Николая Любимова и подготовили для него соответствующее удостоверение. Напомним, на выборах 10 сентября он получил 80,16 процента голосов избирателей.

– Это заключительный аккорд нашей большой работы в течение 90 с лишним дней, – говорит председатель Избирательной комиссии Владимир Грачев.

В соответствии с законом Рязанской области Избирательная комиссия области после определения результатов выборов и признания кандидата избранным незамедлительно извещает его об этом. Он обязан в пятидневный срок со дня получения извещения представить в избирком копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом губернатора, либо копию документа о том, что им в трехдневный срок со дня получения извещения подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 165 (5452) от 19 сентября 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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