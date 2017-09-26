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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Мнение рязанцев учтут при благоустройстве Лесопарка, парков и скверов

09:00 / Актуально
Мнение рязанцев учтут при благоустройстве Лесопарка, парков и скверов

Рязанцы могут высказать мнение о предлагаемых эскизных предложениях по благоустройству причальной зоны Лесопарка, парка Рязанского городского Дворца детского творчества, сквера имени академика В.Ф. Уткина и сквера имени Я.П. Полонского.

В рамках реализации концепции развития внутреннего и въездного туризма на территории города Рязани произведена тематическая разбивка парков, скверов и пешеходных зон, находящихся на пересечении основных туристских маршрутов города. Это позволит оформить городское пространство на основании сложившихся историко-культурных традиций Рязани, стать местом притяжения как местных жителей, так и туристов.

На основании предложенной тематической разбивки Рязанский институт филиала Московского Политехнического университета подготовил эскизные предложения по комплексному архитектурно-художественному решению и благоустройству 2 скверов и 2 парков.

В связи с этим жителям города Рязани предлагается ознакомиться с эскизными предложениями и поделиться своими предложениями по функциональному наполнению и дальнейшему развитию этих зеленых зон.

Опрос будет завершен 24 сентября, сообщается на сайте администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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