Мнение рязанцев учтут при благоустройстве Лесопарка, парков и скверов

Рязанцы могут высказать мнение о предлагаемых эскизных предложениях по благоустройству причальной зоны Лесопарка, парка Рязанского городского Дворца детского творчества, сквера имени академика В.Ф. Уткина и сквера имени Я.П. Полонского.

В рамках реализации концепции развития внутреннего и въездного туризма на территории города Рязани произведена тематическая разбивка парков, скверов и пешеходных зон, находящихся на пересечении основных туристских маршрутов города. Это позволит оформить городское пространство на основании сложившихся историко-культурных традиций Рязани, стать местом притяжения как местных жителей, так и туристов.

На основании предложенной тематической разбивки Рязанский институт филиала Московского Политехнического университета подготовил эскизные предложения по комплексному архитектурно-художественному решению и благоустройству 2 скверов и 2 парков.

В связи с этим жителям города Рязани предлагается ознакомиться с эскизными предложениями и поделиться своими предложениями по функциональному наполнению и дальнейшему развитию этих зеленых зон.

Опрос будет завершен 24 сентября, сообщается на сайте администрации Рязани.