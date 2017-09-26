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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Назначен главный врач кожно-венерологического диспансера в Рязани

09:35 / Общество

С 18 сентября приказом министерства здравоохранения Рязанской области №144-Л главным врачом областного клинического кожно-венерологического диспансера назначена Елена Евгеньевна Большакова.

Елена Большакова в 1989 году закончила Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело», в 1993 году – интернатуру на базе КБ им. Н.А.Семашко (курс обучения инфекционные болезни). В 2008-09 г.г. обучалась в Московской академии государственного и муниципального управления, в 2017 г. – в Московском институте последипломного обучения.

Трудовую деятельность начала в должности врача терапевта в 1993 году в городской поликлинике №2 Рязани. В 2006 году с должности заместителя главного врача перешла на работу в Управление здравоохранения г. Рязани, 2012-2013 г.г. – начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области, 2013-2015 г.г. – заместитель министра здравоохранения Рязанской области, с 2016 года по настоящее время – заместитель главного врача городской клинической больницы №11.

Замужем, имеет дочь.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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