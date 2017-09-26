Житель Рязанской области украл металлические бытовки и гараж

В дежурную часть полиции поступило заявление директора садоводческого товарищества, расположенного близ деревни Пахотино Спасского района, об исчезновении с участков трех металлических бытовок, сообщает сайт УМВД России по области. Владельцам дачных участков был нанесен значительный ущерб.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что конструкции (каждая из которых весила около тонны) похитили, чтобы сдать в металлолом. На дороге между участками остались следы большегрузного транспорта. Во время проверки в одном из пунктов приема металлолома оперативники обнаружили фрагменты металла, похожие на те, из которых были изготовлены бытовки. Полицейские установили, что много металла в этот пункт сдал 33-летний житель Рязанского района. Мужчина ранее был судим за нарушение правил дорожного движения, а недавно в отношении него возбуждалось уголовное дело по факту угрозы убийством. Злоумышленника задержали.

Оказалось, подозреваемый объехал садоводческие товарищества и присмотрел изделия из металла. Дождавшись, пока не будет свидетелей, он вызывал кран-манипулятор и отвез конструкции в пункт приема металлолома. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что от действий злоумышленника пострадали как минимум еще два человека. Дачницы-пенсионерки лишились металлических емкости и гаража.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.