В Рязани учреждения культуры стали доступнее для маломобильных граждан

Как сообщает сайт администрации областного центра, все 45 учреждений культуры Рязани, вошедшие в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, прошли паспортизацию, а работники сферы культуры – обязательное обучение работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. За последние 3 года в областном центре ряд учреждений культуры стали доступнее для маломобильных граждан. В частности, в них обеспечен беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья, установлены кнопки вызова для инвалидов. В 15-ти учреждениях появились информационные знаки, таблички и мнемосхемы в формате, доступном для людей этой категории. В детской муниципальной художественной школе №8 установили уличный пандус и поручни, оборудовали доступную входную группу, в коридорах и классах произвели монтаж одноуровневого пола. Для Мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова приобрели перекатной и раскладной пандусы, в ряде библиотек завершены ремонтные работы в санитарно-гигиенических помещениях, в результате чего учреждения стали более доступны для инвалидов-колясочников. В этом году для Централизованной библиотечной системы Рязани были приобретены внутренние переносные пандусы, уличные пандусы, внутренние и уличные поручни.

В муниципальных учреждениях культуры проведена работа по адаптации сайтов с учетом потребностей инвалидов по зрению: 20 учреждений уже имеют адаптированные версии сайтов для слабовидящих.