За сутки в ДТП на дорогах Рязанской области погибли 3 человека

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека погибли, 13 получили травмы. Еще в 38 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 397 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 водителей в состоянии опьянения.