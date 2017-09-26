Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека погибли, 13 получили травмы. Еще в 38 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 397 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 водителей в состоянии опьянения.
За сутки в ДТП на дорогах Рязанской области погибли 3 человека
12:08 19.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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