Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 14.30 в селе Поляны Скопинского района на улице Советской около дома 1. Автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 23-летний житель Рязанской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной «Рено Дастер». В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир автомашины «Рено» получили травмы.
В Рязанской области «пятнашка» столкнулась с иномаркой
12:08 19.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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