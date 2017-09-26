В Рязанской области «пятнашка» столкнулась с иномаркой

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 14.30 в селе Поляны Скопинского района на улице Советской около дома 1. Автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 23-летний житель Рязанской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной «Рено Дастер». В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир автомашины «Рено» получили травмы.