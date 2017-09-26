Житель Рязанской области на своем участке вырастил коноплю

При обыске у него нашли еще и синтетический наркотик

В Кораблинском районе полицейские изъяли значительную партию наркотиков синтетического и растительного происхождения, сообщает сайт УМВД России по области. На улице города Кораблино сотрудники полиции задержали двух молодых жителей района. В машине одного из них – 20-летнего молодого человека – оперативники обнаружили 17 граммов марихуаны. У второго – его 25-летнего знакомого – обнаружили сверток с синтетическим наркотиком массой около 1 грамма. В деревне Хомутск, в доме старшего из приятелей, полицейские обнаружили 1 килограмм 323 грамма марихуаны. Оказалось, подозреваемый вырастил каннабис на своем приусадебном участке и изготовил наркотик.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном и крупном размерах. Им грозит до 8 и до 10 лет лишения свободы.