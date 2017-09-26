В Рязанской области сотрудники ГИБДД обратят пристальное внимание на мотоциклистов

Пройдут профилактические рейды

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня на дорогах области пройдут профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Рейды проводятся в рамках работы по снижению числа аварий с участием мототранспорта.

По данным ведомства, чаще всего мотоциклисты управляют не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, ездят за рулем без документов на право управление мотоциклом или вовсе не имеют прав на управление им. Кроме того, мотоциклисты частенько садятся за руль в состоянии опьянения и забывают надеть шлем так же, как и их пассажиры.