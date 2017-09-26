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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области сотрудники ГИБДД обратят пристальное внимание на мотоциклистов

12:15 / Общество
Пройдут профилактические рейды

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня на дорогах области пройдут профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Рейды проводятся в рамках работы по снижению числа аварий с участием мототранспорта.

По данным ведомства, чаще всего мотоциклисты управляют не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, ездят за рулем без документов на право управление мотоциклом или вовсе не имеют прав на управление им. Кроме того, мотоциклисты частенько садятся за руль в состоянии опьянения и забывают надеть шлем так же, как и их пассажиры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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