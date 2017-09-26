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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Троих жителей Рязанской области осудят за изнасилование

12:49 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения иных действий сексуального характера группой лиц в отношении жительницы Скопина.

По данным следствия, вечером 12 сентября этого года в Скопине компания молодых людей распивала спиртные напитки. Во время застолья трое подозреваемых поочередно изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении находившейся в их компании женщины. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Женщина с травмами была доставлена в больницу. Всех троих задержали «по горячим следам».

Подозреваемых заключили под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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