Троих жителей Рязанской области осудят за изнасилование

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения иных действий сексуального характера группой лиц в отношении жительницы Скопина.

По данным следствия, вечером 12 сентября этого года в Скопине компания молодых людей распивала спиртные напитки. Во время застолья трое подозреваемых поочередно изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении находившейся в их компании женщины. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Женщина с травмами была доставлена в больницу. Всех троих задержали «по горячим следам».

Подозреваемых заключили под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.