В рамках программы «Моя Россия» в Рязанской области побывают 2 тысячи школьников

Национальная программа по развитию детского туризма «Моя Россия» реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина и курируется министерством культуры России.

Рязанская область вошла в проект в 2016 году, когда в период с августа по ноябрь в рамках маршрута «Русские усадьбы. Литература» в музее-заповеднике С. Есенина побывали около 2 тысяч детей и подростков из 30 регионов страны.

В 2017 году ожидается, что 2 тысячи школьников из разных субъектов РФ станут участниками маршрута «Есенинская Русь», который включает знакомство с Рязанским Кремлем и музеем-заповедником С. Есенина в с. Константиново.

Источник: сайт правительства Рязанской области