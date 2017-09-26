Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил удостоверения членам нового состава регионального правительства

В церемонии, которая состоялась сегодня, приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных образований.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил собравшихся за проведенную работу в период избирательной кампании. По словам Николая Любимова, результаты по итогам выборов достигнуты совместными усилиями.

Самое важное – это поддержка людей в дальнейшем, – сказал Николай Любимов. – Мы должны слышать и понимать людей, очень быстро реагировать на их запросы, проблемы.

Губернатор сказал, обращаясь к членам правительства области: «Хочу пожелать нам всем успехов, чтобы Рязанская область стала одной из лучших в Российской Федерации, вошла в пятерку лидеров. Уверен, это нам по силам». Николай Любимов отметил, что предстоит много работать, слаженно, ответственно, по-новому, на результат. «Для жителей Рязанской области это главное», – сказал глава региона.

Вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства Рязанской области назначен Игорь Греков. Заместителями председателя регионального правительства стали Виталий Артемов, Олег Булеков, Лариса Крохалева, Сергей Самохин, Сергей Филимонов, Олег Харивский. Кроме того, удостоверения получили руководители министерств, главных управлений и госинспекций.

Источник: сайт правительства Рязанской области