Рязань заняла 29 место в рейтинге городов по качеству медобслуживания

Об этом сообщается на портале учреждений здравоохранения Российской Федерции. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. Соседями нашего города по рейтингу стали Москва, Воронеж и Челябинск, которые заняли 27, 28 и 30 места. В тройку лучших вошли Нижний Новгород, Грозный, Казань. Всего в список попали 38 городов, где опросили не менее 400 жителей.

По словам составителей рейтинга, особенностью исследования является акцент на субъективных оценках качества медицинского обслуживания, а не на объективных показателях (число врачей, больниц, коек в них).

«Опыт показывает, что очень часто количественные данные о состоянии сферы здравоохранения неточно отражают реальное состояние качества медицинского обслуживания. Поэтому для выявления потребительской оценки качества медицинского обслуживания используются данные социологических опросов граждан по технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview)», — говорится в сообщении.