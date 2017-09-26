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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязань заняла 29 место в рейтинге городов по качеству медобслуживания

15:13 / Общество

Об этом сообщается на портале учреждений здравоохранения Российской Федерции. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ. Соседями нашего города по рейтингу стали Москва, Воронеж и Челябинск, которые заняли 27, 28 и 30 места. В тройку лучших вошли Нижний Новгород, Грозный, Казань. Всего в список попали 38 городов, где опросили не менее 400 жителей.

По словам составителей рейтинга, особенностью исследования является акцент на субъективных оценках качества медицинского обслуживания, а не на объективных показателях (число врачей, больниц, коек в них).

«Опыт показывает, что очень часто количественные данные о состоянии сферы здравоохранения неточно отражают реальное состояние качества медицинского обслуживания. Поэтому для выявления потребительской оценки качества медицинского обслуживания используются данные социологических опросов граждан по технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview)», — говорится в сообщении.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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