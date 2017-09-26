Нити Арена
16:51 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
1263

Министром промышленности и экономического развития Рязанской области стала Светлана Горячкина

15:16 / Власть

Как информирует сайт правительства Рязанской области, Светлана Горячкина, которая ранее занимала пост министра экономического развития и торговли области, возглавила новое министерство - промышленности и экономического развития региона.

Светлана Горячкина родилась 20 февраля 1978 года в Пронске Рязанской области.

В 2000 году окончила с отличием Рязанский государственный медицинский университет, квалификация «менеджер», в 2012 году – Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по квалификации «юрист». С 2000 года работала в экономическом отделе администрации Пронского района на различных должностях. В 2006 году назначена заместителем главы администрации Пронского муниципального района по экономике и финансам.

В августе 2008 года назначена заместителем главы администрации города Рязани (по экономике и финансам).

18.12.2014 была назначена министром экономического развития и торговли Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил удостоверения членам нового состава регионального правительства

Рязанская область возглавила ТОП-10 субъектов РФ, лидирующих по исполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина

В адрес Николая Любимова поступили поздравления от руководителей государства

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы