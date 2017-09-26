Министром промышленности и экономического развития Рязанской области стала Светлана Горячкина

Как информирует сайт правительства Рязанской области, Светлана Горячкина, которая ранее занимала пост министра экономического развития и торговли области, возглавила новое министерство - промышленности и экономического развития региона.

Светлана Горячкина родилась 20 февраля 1978 года в Пронске Рязанской области.

В 2000 году окончила с отличием Рязанский государственный медицинский университет, квалификация «менеджер», в 2012 году – Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по квалификации «юрист». С 2000 года работала в экономическом отделе администрации Пронского района на различных должностях. В 2006 году назначена заместителем главы администрации Пронского муниципального района по экономике и финансам.

В августе 2008 года назначена заместителем главы администрации города Рязани (по экономике и финансам).

18.12.2014 была назначена министром экономического развития и торговли Рязанской области.