Татьяна Пыжонкова исполняет обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области

Татьяна Пыжонкова ранее возглавляла региональное министерство молодежной политики, физкультуры и спорта области.

Татьяна Пыжонкова родилась 14 мая 1971 года в Рязани. В 1993 году с отличием окончила Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. С.А. Есенина по специальности учитель русского языка и литературы средней школы. В 2008 году проходила повышение квалификации в Московском институте экономики и управления в промышленности по программе «Комплексное планирование как основа повышения эффективности государственного и муниципального управления развитием города». В 2016 году прошла профессиональную переподготовку в Российском Международном Олимпийском Университете по программе дополнительного профессионального образования «Управление в спорте» и повышение квалификации в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), по программе «Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва Российской Федерации».

С 1990 по 1994 годы работала учителем русского языка и литературы в школе № 67 г. Рязани. В 1994 году продолжила трудовую деятельность в системе образования города Касимова, где прошла путь от учителя русского языка и литературы, директора средней общеобразовательной школы до заместителя начальника отдела образования города Касимова.

С 2006 года занимала руководящие должности в администрации города Рязани: заместитель начальника, начальник управления образования, науки и молодежной политики; заместитель главы администрации г. Рязани.

В ноябре 2012 года была назначена на должность министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.