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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Назначены руководители центральных исполнительных органов власти Рязанской области

15:44 / Власть

Распоряжениями губернатора Рязанской области Николая Любимова от 19 сентября назначены руководители центральных исполнительных органов государственной власти региона.

Руководителем министерства промышленности и экономического развития Рязанской области назначена Светлана Горячкина. Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области стал Валерий Емец, министром образования и молодежной политики Рязанской области – Ольга Щетинкина. И.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области назначена Татьяна Пыжонкова. Исполнять обязанности министра по делам территорий и информационной политике региона будет Анна Рослякова.

На должность министра транспорта и автомобильных дорог назначен Андрей Савичев. Министром сельского хозяйства и продовольствия региона стал Дмитрий Филиппов. Сохранили свои прежние должности министры финансов, здравоохранения, ТЭК и ЖКХ, строительного комплекса, имущественных и земельных отношений, культуры и туризма Рязанской области, министр Правительства Рязанской области – постоянный представитель Губернатора в Рязанской областной Думе, а также начальники главного управления «Региональная энергетическая комиссия», главного архивного управления региона, главного управления записи актов гражданского состояния и главного управления ветеринарии Рязанской области.

Начальником главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначен Владимир Самохвалов, руководителем главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области – Валерий Калинкин. Игорь Кривозубов назначен на должность начальника главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области. Исполняющим обязанности начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области назначен Олег Василькин. Исполнять обязанности начальника государственной инспекции жилищного и строительного надзора региона будет Иван Миронов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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