В Рязани подвели итоги теннисного турнира «Золотая осень»

Традиционный теннисный турнир – Чемпионат города Рязани «Золотая осень» – прошел на базе спортшколы «Юниор». За медали боролись 24 сильнейших теннисиста Рязани.

По итогам соревнований победителем среди мужчин стал Геннадий Бритов, второе место занял Александр Сафонов, третье – Кирилл Хомич. У женщин первенствовала Татьяна Шевцова, второе место у Натальи Пупковой, третье – у Ирины Винокуровой. В награждении победителей и призеров приняли участие президент Федерации тенниса Рязанской области Александр Гордеев и директор спортшколы «Юниор» Евгений Сафонов.

Источник: сайт администрации Рязани