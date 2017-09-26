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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани подвели итоги теннисного турнира «Золотая осень»

16:02 / Спорт

Традиционный теннисный турнир – Чемпионат города Рязани «Золотая осень» – прошел на базе спортшколы «Юниор». За медали боролись 24 сильнейших теннисиста Рязани.

По итогам соревнований победителем среди мужчин стал Геннадий Бритов, второе место занял Александр Сафонов, третье – Кирилл Хомич. У женщин первенствовала Татьяна Шевцова, второе место у Натальи Пупковой, третье – у Ирины Винокуровой. В награждении победителей и призеров приняли участие президент Федерации тенниса Рязанской области Александр Гордеев и директор спортшколы «Юниор» Евгений Сафонов.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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