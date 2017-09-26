В областном центре обсудили вопросы подготовки празднования 80-летия Рязанской области

Сегодня прошло заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке к 80-летию Рязанской области. Его провел заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов. Как сообщает сайт областного правительства, 29 сентября пройдут праздничные акции, выставки, посвященные 80-летию области. Кроме того на этот день запланировано чествование лучших представителей трудовых коллективов и ветеранов производства, концерты с участием ведущих творческих объединений. Праздники пройдут в Рязани и районах области.

В рамках празднования запланировано открытие новой экспозиции работ Народного художника СССР, действительного члена Российской Академии Художеств и Петровской Академии наук и искусств, лауреата Государственной премии СССР и РФ Виктора Иванова. В учебных заведениях пройдут уроки по истории Рязанской земли.