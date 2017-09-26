Рязанцам напоминают: сегодня в России единый день пенсионной грамотности

Единый день пенсионной грамотности - это образовательная акция, призванная помочь молодёжи приобрести знания о пенсионном, социальном обеспечении и пенсионных правах, основы которых формируются со времени выбора профессии и начала официальных трудовых отношений. Образовательная акция проводится Пенсионным фондом России с 2011 года, и в ходе неё специалисты ПФР проводят экскурсии для учащейся молодёжи, посещают занятия в школах и техникумах, рассказывая о современной пенсионной системе, правилах формирования пенсии, основных выплатах по линии ПФР и многом другом.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного Фонда России, в этом году работники ведомства в Рязани и районах области проводили экскурсии и посещали учебные заведения. Традиционно Единый день пенсионной грамотности становится началом информационно – разъяснительной кампании, которая продолжается до конца декабря. В прошлом году в регионе работники Отделения ПФР и его территориальных органов организовали 35 экскурсий, провели уроки и лекции для учащихся 102 городских и сельских школ и 15 средних специальных учебных заведений. Всего в акции приняли участие 4283 учащихся, в том числе 2732 школьников и 551 студента ссузов.