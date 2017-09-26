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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Телефонный террорист из Рязани «заминировал» жилой дом в Курске

17:07 / Общество

Сотрудники региональных УМВД и УФСБ России установили автора ложного сообщения об акте терроризма, сообщает сайт регионального управления внутренних дел.

В Рязани неизвестный мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о том, что в жилом доме в Курске якобы заложена бомба и планируется террористический акт.

Сотрудники УМВД и УФСБ установили и задержали телефонного террориста. Им оказался 23-летний житель Курской области, который временно проживал в Рязани в квартире своего знакомого. По предварительным данным, молодой человек в нетрезвом состоянии из личных неприязненных отношений к своей знакомой из Курска решился «заминировать» ее дом.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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