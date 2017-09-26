В спортивных учреждениях Рязани продолжается работа по созданию безбарьерной среды

В муниципальных спортивных учреждениях ведется работа по созданию безбарьерной среды для граждан, с ограниченными физическими возможностями здоровья, сообщает сайт администрации областного центра. На сегодняшний день продолжается работа по устройству пандусов, установка завершена в 7 учреждениях. В 10 спортшколах города установлены кнопки вызова помощника.

Помимо этого, в 2 спортивных учреждениях проводится работа по увеличению входных групп дверных проемов и дверей. В 9 спортшколах – оборудованы первые ступени лестниц для маломобильных групп граждан. Еще в 3 спортивных учреждениях – спортшколах «Комета», «Орион» и «Юность» – оборудованы санитарно-гигиенические помещения согласно нормам и в рамках реализации Федеральной программы «Доступная среда».

Проведена работа по адаптации сайтов подведомственных учреждений в сети «Интернет» с учетом потребностей инвалидов по зрению, определены лица для сопровождения инвалидов в зданиях школ.