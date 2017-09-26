Бюджет Рязани увеличился на 168 миллионов рублей

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов рассмотрели на заседании комитета по бюджету и налогам Рязанской городской Думы. За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов доходы и расходы городской казны увеличены на 168 миллионов рублей.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из бюджетов 2018 и 2019 годов составила 208 миллионов рублей. Из них 96,2 миллиона будет направлено на ремонт автомобильных дорог, 56 миллионов пойдут на организацию общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования, 51,7 миллиона – на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 1,7 миллиона рублей планируется направить на адаптацию остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения, 300 тысяч рублей пойдет на благоустройство сквера «Вишневый сад» на улице Песоченской.

Одновременно межбюджетные трансферты уменьшаются на 40 миллионов рублей на предоставление мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения. 8 миллионов рублей предусмотрены на реализацию программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы на 2016-2020 годы» в рамках софинансирования с областным бюджетом. 4,9 миллиона рублей будут направлены на оснащение оборудованием новой школы №75.

Кроме того, на заседании комитета заслушали отчет об исполнении бюджета города Рязани и отчет о расходовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I полугодие 2017 года.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в Рязани. Новый проект документа предусматривает приведение нормативно-правового акта в соответствие с федеральным законодательством.