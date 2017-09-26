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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области осудят педофила

18:12 / Общество

Прокуратурой Рыбновского района направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины 1977 года рождения в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетней девочки. 7 марта этого года неизвестный мужчина на территории орода Рыбное надругался над пятилетней девочкой.

По данному факту 10 мая этого года было возбуждено уголовное дело. Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, в ходе расследования уголовного дела личность педофила установили практически сразу, им оказался уроженец Пермского края, 1977 года рождения, который вел бродяжнический образ жизни и в последнее время находился на территории Рязанской области. По горячим следам задержать его не удалось, так как мужчина покинул территорию региона. Однако поиски все же увенчались успехом, и подозреваемого задержали в Московской области.

Во время расследования уголовного дела были собраны неопровержимые доказательства о причастности мужчины к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время утверждено обвинительное заключение прокурора района и уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд.

Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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