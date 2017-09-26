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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области стало меньше наркозависимых подростков

18:13 / Общество

Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил на заседании областной комиссии по делам и защите их прав министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Он рассказал и том, что ведется разъяснительная работа в школах с педагогами, родителями и непосредственно учащимися. Ежегодно школьники проходят профилактический медосмотр. Работает в Рязанской области и телефон доверия. В работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав задействованы психологи и наркологи.

По словам начальника отдела организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Юлии Калининой, не существует сегодня технологии, которая может удержать человека от употребления наркотиков. «Эту проблему нужно решать, опираясь исключительно на сознание людей, – подчеркнула она. – На сегодняшний день одним из важнейших направлений является антинаркотическая пропаганда, главная цель которой – донести до подростков и молодежи неблагоприятные последствия употребления наркотиков».

Юлия Калинина обратила внимание и на то, что в Рязанской области следят за тем, чтобы подростки не нарушали антиалкогольное законодательство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 сентября 2017 года
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