В Рязанской области особое внимание уделяют летнему отдыху трудных подростков

Сегодня, 19 сентября, состоялось заседание Рязанской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Одним из вопросов, который обсуждался, – организация отдыха и оздоровления трудных подростков, ребят из неблагополучных семей и воспитанников школ-интернатов.

По словам министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, в оздоровительных лагерях этим летом отдохнули 6100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в их числе – 1465 детей, оставшихся без попечения родителей, 721 ребенок-инвалид, 419 детей, стоящих на различных видах профилактического учета учреждений системы профилактики, и 3495 детей из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

«В период летней оздоровительной кампании отдых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был организован как в летних оздоровительных учреждениях в Рязанской области, так и на морском побережье, – отметила Ольга Щетинкина. – 8 детей-сирот отдохнули в Испании в семьях».

Ольга Щетинкина рассказала, что более 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в многодневных походах. Свыше 720 детей с инвалидностью отдохнули в интегрированных сменах вместе со здоровыми сверстниками в 8 лагерях. При этом программы лагерей были направлены на формирование здорового образа жизни.

Дети, находящиеся на профилактическом учете, побывали в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях, в походах и экскурсиях.

Для таких ребят были организованы профильные лагеря палаточного типа. К примеру, спортивно-оздоровительный лагерь «Зарница» организован совместно с Академией ФСИН России на базе загородного учебного центра, который находится в Сельцах. А на базе учебно-тренировочного комплекса 137-ю гвардейского парашютно-десантного полка работал лагерь «Православные витязи».

В лагере «Юный десантник» отдохнуло свыше 100 воспитанников военно ориентированных классов и общественных организаций военно-патриотической направленности в возрасте от 12 до 16 лет.

«Мы поддерживаем организацию военно-спортивных лагерей в муниципальных районах области, – подчеркнула Ольга Щетинкина. – Так, в Скопине работал военно-спортивный лагерь «Патриот». В нем приняли участие 40 детей и подростков».

В программу работ летних лагерей включены встречи с психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками, представителями УМВД России по Рязанской области и МЧС России по Рязанской области. Ольга Щетинкина отметила, что ежегодно в регионе увеличивается число лагерей труда и отдыха.