Житель Рязани из-за долгов за услуги ЖКХ может лишиться автомобиля

Судебные приставы в ходе рейда, проходившего в рамках II этапа оперативно-профилактического мероприятия «Должник» на станции «Рязань-1» выявили должника по исполнительному производству об уплате услуг ЖКХ, сообщает сайт УФССП России по области. Судебные приставы на территории вокзала использовали приложение «Мобильный розыск». Результат не заставил себя долго ждать: владелец первого же автомобиля, остановившегося рядом с «Мобильный офисом» судебных приставов, оказался должником по исполнительному производству. Житель Рязани накопил долгов за услуги ЖКХ на общую сумму 26 тысяч рублей и выплачивать их не спешил. Пристав, убедившись, что транспортное средство действительно принадлежит должнику, арестовал автомобиль «Lada» и передал его на ответственное хранение задолжавшему гражданину. У рязанца есть 10 дней, чтобы погасить задолженность за услуги ЖКХ, в противном случае он может лишиться автомобиля.