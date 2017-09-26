Стремление к гармонии

В Театре на Соборной открылся 80-й сезон

С открытием сезона актеров и зрителей государственного областного театра для детей и молодежи поздравил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

– Театр на Соборной – уникальный, яркий и всегда молодой. Хочется пожелать, чтобы и этот театральный сезон, и все последующие театр встречал с таким же радостным настроением и улыбками зрителей, – говорит Виталий Попов.

Он рассказал, что совсем скоро в театре начнутся ремонтные работы. Появится зона комфорта, зона расположения декораций и зона цехов с современным оборудованием.

Во время ремонта театр будет радовать зрителей спектаклями на различных площадках города: в филармонии, в театре кукол, во Дворце молодежи, сцена для актеров подготовлена и в ТРЦ «М5 Молл».

На открытии нового сезона Виталий Попов вручил актрисе театра, почетному работнику культуры и искусства Рязанской области Римме Чекановой грамоту губернатора области. 28 сентября в 19.00 состоится ее юбилейный творческий вечер.

В день открытия 80-го театрального сезона зрители увидели премьеру – драму «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского (режиссер-постановщик – Марина Есенина). Это уже не первый опыт обращения к творчеству классика: ранее Марина Есенина ставила на сцене театра «Женитьбу Бальзаминова».

Жизнь героев спектакля «Гроза» – типичных представителей русской глубинки – проходит на берегу Волги. Декорации простые и лаконичные, с обилием деревянных элементов. В условиях жестких общественных норм и стереотипов герои задыхаются без свободы и любви, отчаянно стремятся к душевной гармонии. Главная героиня Катерина (Марина Заланская) – молодая замужняя женщина – впервые горячо влюбляется в мужчину, который не является ее мужем. Это чувство превращается в роковое испытание для нее. Герои спектакля: Варвара (Анна Комарова), Ванюша (Константин Ретинский), Тихон (Дмитрий Мазепа), Кабаниха (заслуженная артистка России Светлана Гузикова), Борис (Артем Бучнев), Дикой (Владимир Коняхин) – и сегодня живут среди нас. Ведь человеческая сущность неизменна. Меняются эпохи, окружающая действительность, но люди остаются прежними.

По словам художественного руководителя театра Марины Есениной, в ноябре состоится премьера спектакля «Сказание о Евпатии Коловрате», а завершится 80-й сезон постановкой «Мастера и Маргариты».