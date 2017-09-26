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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Еще раз об Исадах

00:01 / Общество
В библиотеке имени Горького презентовали новую книгу о старинном рязанском селе
Еще раз об Исадах

«Исады – рожденные в плеске волн», так называется книга (название приводится в авторской редакции) М.В. Степашкина, презентация которой прошла 16 сентября в краеведческом информационном отделе библиотеки. Автора представила гостям главный библиотекарь отдела Алла Дмитриевна Сурина.

Михаил Владимирович Степашкин родился в Москве. Окончил отделение экономической кибернетики Тимирязевской академии. Работает аналитиком в текстильной компании. На протяжении многих лет он изучает историю села Исады Спасского района – родину своих предков. Для него эти исследования – настоящая отдушина в череде каждодневных забот. Материал для книги, по словам автора, он собирал с самого детства.

Тщательностью проработки выделяется одна из глав издания. Она посвящена 800-летию со дня первого летописного упоминания в 1217 году села Исады на Оке, но кроме этого, в очерке исследуется история и география более 30 поселений с аналогичным названием, также расположенных на берегах российских рек.

Значительная часть книги посвящена рассказу о жизни, деятельности и месте упокоения Прокопия Петровича Ляпунова, полководца и создателя первой «конституции» русского государства, о делах его сына и внука – Владимира и Луки. Книга снабжена приложением, содержащим карты и иллюстрации.

С выходом сборника Степашкина поздравил коллега – Валентин Васильевич Лукашин, уроженец села, координатор проекта «История села Исады, первого рязанского ополчения и роли Прокопия Ляпунова в освободительном движении».

Своими впечатлениями о книге поделилась заслуженный работник культуры Валентина Васильевна Безуглова, которая до 2008 года была заведующей отдела краеведения библиотеки имени Горького, а ныне находится на заслуженном отдыхе. Отметив, что основная исследовательская работа велась в московских архивах, она пожелала Михаилу Владимировичу продолжать творческий поиск: поработать с документами в ГАРО, библиотеке РИАМЗ, пообщаться с рязанскими историками, ознакомиться с документами по предмету изучения, хранящимися в фондах библиотеки.

Встреча с исследователем прошла в теплой обстановке. Гости, восприимчивые к новинкам по рязанскому краеведению, получили ответы на свои многочисленные вопросы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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