Спортивный курьер

Рекорд до старта

Состоялись совещание представителей команд и жеребьевка традиционных, 23-х по счету, самых массовых на Рязанщине соревнований по мини-футболу на Кубок «Русской кожи». Вел совещание руководитель турнира, председатель комитета по развитию массового футбола РРФС Валерий Цветков. Среди новшеств соревнований можно отметить введение во всех кубках фолов и разрешение подкатов. Продолжен набор на проект «Молодой судья», взял старт онлайн-чемпионат по FIFA среди участников и болельщиков РКЛФ.

Решено: команде, завоевавшей пять титулов в «Золотом кубке», передать спортивный трофей на вечное хранение. Среди претендентов – «Уютный дом-62», «Автоимпорт» и «АРКТИК», имеющие по четыре победных финиша. В первом туре эта тройка добилась успеха: «Автоимпорт» нанес поражение «Канцлеру» (2:0), «Уютный дом-62» – «Авангарду» (3:1), «АРКТИК» – «Партизану» (3:0).

Матчи проходят в Рязани одновременно на четырех игровых площадках стадиона «Золотые купола». Проведено торжественное открытие турнира, в котором приняли участие депутат областной Думы, председатель Совета директоров ГК АО «Точинвест» Александр Жукаев, депутаты Рязанской городской Думы – председатель Совета директоров финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Трушина и председатель совета директоров ГК БАРС Александр Лемдянов, а также руководитель футбольного проекта Михаил Жарков.

На старт вышло рекордное для нашей области количество команд – 120. Борьбу за награды начали: в Золотом Кубке – 18 коллективов, Серебряном – 30, Бронзовом – 60, ветеранском – 12.

«Кубок Вызова» – у «Элекса-Фаворита»

Рязанский «Элекс-Фаворит» провел в Липецке два контрольных матча накануне нового сезона в чемпионате России по мини-футболу против местной команды «ЛГТУ-Липецк». Оба поединка выиграли гости – 8:3 и 7:5. Наша дружина стала обладательницей спортивного трофея «Кубка Вызова». Специаль­ный приз был вручен наставнику рязанцев Владимиру Иванову как лучшему тренеру. Сильнейшим игроком авторитетное жюри признало новичка «Элекса-Фаворита» Евгения Перемитина.

С липецкой командой «Элексу-Фавориту» довелось встретиться в прошедшем в ФСК «Арена» в Шилове первом этапе Кубка России по мини-футболу. Наша команда обыграла соперников – 9:2. Накануне «ЛГПУ-Липецк» уступил «Ир Аэро» из Иркутска – 2:8. В заключительном матче турнира рязанцам достаточно было сыграть вничью с иркутскими футболистами, чтобы выйти в следующий круг соревнований. Увы, соперники буквально разгромили (6:0) нашу дружину и продолжат борьбу за Кубок.

Тем временем «Элекс-Фаворит» ожидал более солидный соперник – в первом матче чемпионата России рязанцы встретились с одиннадцатикратным чемпионом страны – «Динамо». Этот поединок был проведен в Рыбном, в местном ФСК «Звезда».

Подмосковная команда оказалась намного сильнее рязанцев – 6:3. Следующую игру наша дружина проведет 7 октября в Астрахани против местного «Волгаря»

Сошли с дистанции

В Тбилиси проходит Кубок мира по шахматам, в котором разыгрываются две путевки в турнир претендентов на матч за мировую корону. На старте международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин из Рязани в «классические» шахматы дважды сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым, а в тай-брейке уверенно, со счетом 2:0, победил соперника. Во втором круге (1/16 финала) рязанец соперничал с российским международным гроссмейстером Максимом Матлаковым. После двух ничьих в «классике» борьба за выход в 1/16 финала продолжилась в тай-брейке. Миром завершились партии в «быстрые» шахматы и в «десятиминутках». Исход поединка решился в «блице» – победу одержал соперник, а Дмитрий Андрейкин выбыл из борьбы за Кубок мира.

В четвертьфинал пробились два представителя России – Петр Свидлер и Владимир Федосеев. Увы, оба проиграли своим соперникам и сошли с турнирной дистанции.