«Ведь были ж схватки боевые»

На Бородинском поле «повторили» героическое сражение

В числе участников международного военно-исторического фестиваля, посвященного 205-летию сражения, был и военно-исторический клуб «Рязанский пехотный полк». Эколог Павел Лукьянов рассказал корреспонденту «РВ», что увлекается военно-исторической реконструкцией уже десять лет, с тех пор, как однажды побывал на фестивале в Смоленске, посвященном обороне города от наступления французской армии. Там он и узнал, что в обороне Смоленска, а затем в прикрытии отхода главных сил русской армии принимал участие Рязанский пехотный полк.

– И я решил примкнуть к реконструкторам. Ребята помогли пошить мундир, подсказали, как правильно сделать копии деталей обмундирования. На следующий год мы с сыном участвовали в реконструкции баталий, как положено: выходили на маневры, репетиции, на сражение. Некоторое время спустя на Бородинском поле мы встретили единомышленников из Рязани. Руководит ими Станислав Соломаха, они и создали военно-исторический клуб «Рязанский пехотный полк»,– рассказал Павел Лукьянов.

Станислав Соломаха уточняет:

– В этом году в фестивале приняли участие более тясячи человек из семи стран: России, Беларуси, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании и Франции. Основным событием стала масштабная реконструкция сражения при деревне Бородино. В программу были включены мемориальные акции у главного монумента на батарее Н. Раевского и памятника «Мертвым Великой армии» в дер. Шевардино». По традиции мы посетили обелиск на Утицком кургане, который в 1812 году удерживали и пехотинцы Рязанского полка.

– Как выяснилось из нашего разговора, клуб акцентирует свою деятельность именно на Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии?

– Мы неоднократно участвовали в реконструкции сражений при Смоленске и Малоярославце, а также в подобных акциях, проводимых в Германии, Польше, Чехии, Литве, Беларуси. Мы сами шьем форму, по различным источникам изучаем историю полка, его боевой путь, воинский устав и традиции, стараясь даже в мелочах соответствовать историческим «требованиям», – поясняет Станислав Соломаха.

– Бородинское поле, если вы обратили внимание, соответствует лермонтовскому выражению: «Есть разгуляться где на воле». Рязанский полк стоял на стыке левого фланга и центра в отряде Сиверса вместе с Брестским полком, справа от вершины Семеновского оврага, сбоку от батареи Раевского. В Бородинском сражении погибло 89 человек, ранено 245, убит командир полка А.М. Ореус. Команду принял майор Новиков. Позиции рязанцы удерживали до последнего. Оставили их только по приказу командующего.

Но рязанские реконструкторы работают не только на «выезде». В дни города они изобразили бивак в ЦПКиО, и многим было интересно познакомиться с бытом солдат в 1812 году, посмотреть и поучаствовать в учениях полка.

– Мы подробно отвечали на вопросы земляков, – говорит Станислав. – Всегда откликаемся на предложения принять участие в городских программах и праздниках и всегда отмечаем день основания Рязанского пехотного полка у памятника воинам-рязанцам, участвовавшим в войне 1812 года. Бородинское сражение – пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости, какую показала Россия. Мы убеждены, что на примерах героического прошлого нашей страны и нужно воспитывать патриотов.