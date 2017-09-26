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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Ставка – на экспорт

00:01 / Экономика
Рязанская область приняла участие в разговоре о перспективах отечественного автопрома
Автор фото: Александр Королев | Ставка – на экспорт
Фото: Александр Королев.

Делегация Рязанской области, которую возглавил глава региона Николай Любимов, стала участником VIII международного форума по развитию автомобилестроения «АвтоЭволюция –2017», прошедшего в Калуге.

На площадках форума прошло обсуждение актуальных вопросов автоиндустрии, повышения эффективности инвестиционной деятельности, развития межрегиональных связей. Впервые в рамках форума речь шла об экспортном потенциале России. Участие в разговоре приняли представители федеральной и региональной власти, Российского экспортного центра, автомобильной промышленности, эксперты и аналитики отрасли.

Позитивная тенденция

Место проведения форума «АвтоЭволюция» неслучайно: сегодня Калужская область входит в тройку автомобильных центров России по объемам производства. На территории области работает кластер, в составе которого – крупнейшие производители мировых автобрендов и сеть ведущих производителей автокомпонентов.

Открыл пленарную сессию форума в Инновационном культурном центре г. Калуги губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он отметил, что в прошлом году в регионе рост промышленного производства составил 12,3%, по объему продукции обрабатывающих производств на душу населения область вышла на первое место в Центральном федеральном округе. «Растет выпуск автомобилей, и, что важно, производство автокомпонентов в прошлом году выросло на 36% и за первое полугодие этого года – уже на 42%. И это благодаря тому, что мы активно начали продвигать нашу продукцию на экспорт», – подчеркнул глава калужского региона.

В своем выступлении Анатолий Артамонов указал на необходимость наращивания господдержки в отрасли. Он обратил внимание на нерегулярность господдержки в виде субсидии автопроизводителям на компенсацию части затрат на транспортировку и подтверждение соответствия продукции международным стандартам. Причем этой меры поддержки сегодня вовсе лишены производители автокомпонентов – поставщики 2-го и 3-го уровней, а они тоже ее заслуживают.

Если говорить о России в целом, только за первое полугодие 2017 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 18% в стоимостном выражении, экспорт автопрома – на 19%. Эту позитивную тенденцию отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков. Сегодня центр предлагает экспортерам более ста видов финансовой и нефинансовой поддержки, причем есть планы по запуску новых инструментов. Так, уже со следующего года появится новая субсидия – на создание системы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей за рубежом.

Законы для автопрома

Участие в пленарной сессии форума принял председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он рассказал о готовящихся изменениях федерального законодательства, которые направлены на развитие автомобильной отрасли в стране. Сегодня в России более 50 млн. легковых авто, более 6,5 млн. грузовых машин и более 1 млн. 100 тыс. автобусов и микроавтобусов. Законодатель подчеркнул, что необходимо повышение качества сервисного обслуживания транспорта и обновление устаревшего подвижного состава. Парк транспортных средств, которые работают по найму, должен ежегодно обновляться не менее чем на 7%. Будущее – за экологичным транспортом. Уже в ближайшие пять лет троллейбусы на городских улицах должны быть заменены на электробусы. Кроме того, сейчас обсуждается законопроект о замене транспортного налога на налог, взимаемый с автомобилей в зависимости от экологического класса. Те, кто будет покупать автомобили класса «Евро-4», «Евро-5» и в дальнейшем «Евро-6», получат льготы.

В Госдуме также прорабатывается новый закон о такси: предлагается возвратить лицензирование пассажирских перевозок числом свыше восьми человек. Также ожидаются изменения в законодательстве о грузовых перевозках, которые должны повысить эффективность использования грузовых машин. Перспективы в этой сфере тоже налицо: впервые в мае 2017 года объем экспорта перевозимой продукции превысил объем импорта.

Не с пустыми руками

Глава рязанского региона Николай Любимов, выступая на пленарной сессии, отметил, что Рязанской области тоже есть что предложить автопрому. Так, в этой сфере работают, выпуская высококачественную конкурентоспособную продукцию, группа компаний «Русская кожа», «Аутомотив Лайтинг», компания «Старт». К 2025 году намечено удвоение объемов несырьевого неэнергетического экспорта рязанских предприятий. Для поддержки производителей, планирующих выход на внешние рынки, в 2017 году создан Рязанский центр поддержки экспорта. С заявками туда обратились уже 33 областные компании. Набирает обороты и работа по продвижению рязанской продукции через систему торговых представительств России за рубежом. Николай Любимов сообщил, что летом 2017 года Рязанская область стала одним из нескольких регионов, где в пилотном режиме внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности.

Глава региона указал на важность межрегионального сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве между Рязанской и Калужской областями уже подписано. В культурной сфере взаимодействие началось, на очереди – экономика. «Хотелось бы, чтобы сотрудничество «по горизонтали» между рязанскими и калужскими предприятиями развивалось высокими темпами», – сказал Николай Любимов.

В состав рязанской делегации вошли руководители АО «Рязанский радиозавод», АО «Русская кожа», ООО «СААЗ Комплект», ЗАО «Лайт-Тек плюс», ассоциации «Приоритет». Они посетили автопредприятия автомобильного кластера Калужской области. По итогам форума достигнут ряд предварительных договоренностей о сотрудничестве между предприятиями Рязанской и Калужской областей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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