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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Демография как приоритет

00:01 / Общество
Социальная политика майских указов президента помогает сбережению народа

Демографическая проблема особенно актуальна для Рязанской области в последние десятилетия. И дело не только в том, что в регионе на рубеже веков росла смертность и сокращалась рождаемость. Это актуально для всей страны. Структура населения в нашем регионе оставляла мало надежд на активный прирост населения: Рязанская область – одна из самых демографически «старых» в центре России. Доля населения пенсионного возраста здесь довольно высока.

И все же в последние годы, особенно после подписания Президентом Майского указа «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», ситуацию удалось переломить. С 2006 года в Рязанской области растет число родившихся и сокращается число умерших. Естественная убыль населения по сравнению с 2006 годом снизилась в 2,4 раза. Год за годом растет рождаемость, правда, пока она не превышает смертность.

Растет продолжительность жизни рязанцев: с 2008 по 2016 год она выросла с 68 лет до 71 года. Значительно сократилась смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза. Младенческая смертность сократилась наполовину.

Это результат не только естественных общемировых процессов роста продолжительности жизни и сокращения смертности. Это результат социальной политики в регионе. К ее приоритетам следует отнести и строительство перинатального центра в области, что позволило сократить младенческую смертность, и реорганизацию здравоохранения, проведенную таким образом, что квалифицированная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях стала более доступной и современной.

В регионе предприняты меры, способствующие повышению рождаемости. Среди них медицинская помощь семьям, которые не могут иметь детей. Процедура ЭКО осуществляется теперь по полису медицинского страхования. А появление в регионе специализированной клиники, оказывающей такую услугу, сделало ее общедоступной. Число детей, появившихся на свет благодаря такому медицинскому «чуду», исчисляется ежегодно сотнями. Это ли не счастье для семьи!

Выплата семьям, в которых родился третий ребенок, регионального материнского капитала тоже делает свое дело. С 2012 по 2016 год выдано более 4 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. В этом году он превышает 64 тысячи рублей. Он востребован, а это значит, что в рязанских семьях рождается все больше третьих ребятишек и семьи становятся многодетными. В прошлом году ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка была представлена 6228 семьям.

Многодетным семьям в Рязанской области с 2012 года предоставляются бесплатные земельные участки. Понятно, что этот процесс идет непросто, не везде эти участки снабжены необходимой инфраструктурой, но тем не менее, половина многодетных семей в регионе уже воспользовалась этим правом. Предпринимаются усилия для того, чтобы и другие многодетные семьи смогли получить земельные участки. В частности, неподалеку от Рязани более 1000 семей смогут получить землю в поселке Красный Восход.

Понятно, что демографическая проблема не решается сама собой. Этому способствует активная социальная политика государства. Она в последние годы интенсивно меняется. Еще совсем недавно обычной считалась ситуация, когда женщина в отпуске по уходу за новорожденным ребенком оставалась без перспективы профессионального роста. А сегодня областная служба труда и занятости помогает молодым мамам в декретном отпуске получить новую профессию, квалификацию, овладеть навыками, необходимыми в бизнесе. Сотни рязанских женщин уже воспользовались такой возможностью. Женщина, воспитывающая ребенка, сегодня может получить без отрыва от материнства и высшее образование в стенах Рязанского государственного университета. И это лишь один из подходов к реализации Майских указов Президента. Их число растет. Так, в ходе своей избирательной кампании глава региона Николай Любимов предложил рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи молодой семье, в которой рождается первый ребенок. Это тоже будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе, увеличению числа рязанцев и их сбережению.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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