Рязань. Модерн

Мы привыкли негативно оценивать рязанскую действительность. Я читаю иногда старые рязанские газеты и убедилась в том, что самокритичность рязанцев по отношению к родным улицам и переулкам живуча, как таракан – насекомое, которое, говорят, пережило мамонтов.

И сто лет назад в рязанских газетах писали о проблемах рязанского благоустройства, и полвека назад оно далеко не всех горожан удовлетворяло. Хотим мы видеть вокруг красоту и комфорт, но не видим – и все тут. И вот этим летом случилось мне походить по Рязани пешком больше, чем обычно, и душа моя, можно сказать, возрадовалась. Есть для этого поводы. Нет, я не буду восхищаться ремонтом городских дорог. Осенние дожди и зимние снега покажут нам, каково его качество. Посмотрите лучше, как преобразился Лыбедский бульвар и вся территория вокруг отеля «Старый город». Прямо Европа какая-то в ее лучшие годы. И гуляют по бульвару мамочки с колясками и папочки с наследниками, и катаются рязанцы на велосипедах и самокатах, и сидят по вечерам в открытых кафе у отеля и на улице Почтовой люди, как в каком-нибудь Париже или Праге. И музыка звучит, и так ненавязчиво звучит, что не мешает негромким и неспешным разговорам за столиками. И рыжий кот примостился под креслом в кафе – отдыхает.

Вторая половина Лыбедского бульвара тоже преображается на глазах. Не ворчите, дорогие старожилы, понятно, что это вызывает некоторые временные неудобства. Но привезенную на бульвар землю разровняют, фонтан отремонтируют, лавочки поставят – красота будет. Давайте подождем еще чуть-чуть.

Правда, у водопада с медведями на бульваре выставлено объявление о том, что карабкаться на камни не рекомендуется. Так за границей тоже людям, особо одаренным, не рекомендуют купать кошку в стиральной машине с фронтальной загрузкой. Некоторым нашим согражданам тоже нужно объяснять очень простые вещи. Вот радуемся мы все в этом году, что в городе стало заметно больше цветов: на клумбах, в скверах и парках. Но доводилось видеть изуродованные клумбы, из которых выкопаны свежие розовые кусты, и раздавленные шинами автомобилей тюльпаны на другой клумбе. В семье, как говорится, не без урода. Но в моем дворе в прошлом году посадили розы в палисаднике под окнами, и даже этим летом, в условиях капитального ремонта, их уберегли. Значит, пленила моих соседей красота.

Как принарядились и помолодели отремонтированные капитально в последнее время старые здания на рязанских улицах и проспектах. Они будто нам улыбаются, и улицы кажутся шире, и дома – выше. И новые деревья, посаженные вместо старых на рязанских улицах, почти повсюду прижились. Глаз уже привык к ним, примирился с заботливо обрезанными кронами. Город молодеет, и яркость красок ему к лицу. Хожу все лето по улице Есенина пешком и с изумлением замечаю, что здесь регулярно подстригают подросшую траву. А в двух местах, где доводится регулярно бывать, появился почти идеальный, почти английский газон: у Прио-внешторбанка и у торгового центра «Аркада». Конечно, первых ста лет ухода за этими лужайками еще не прошло, но они и сейчас глаз радуют.

Начались работы по благоустройству окской набережной. Это я заметила недавно, побывав в лесопарке. Там появилась наконец пристань. А то доводилось мне наблюдать, как в прошлые годы приставали к замусоренному берегу теплоходы. Зрелище не для слабонервных. Набережная в нашем городе, конечно, в ужасающем состоянии. С удивлением недавно узнала, что вся она целиком никому не принадлежит, и никто за нее (кроме муниципалитета) не отвечает. Но вот вроде бы есть проект ее обустройства, и процесс начался. Будем надеяться, что и набережная, и лесопарк обретут новое лицо. Там тоже порядок потихоньку наводят. И людей, гуляющих в лесопарке с удовольствием, с каждым годом больше. Я туда больше десяти лет хожу, есть с чем сравнивать.

Нам бы еще с восточными воротами в город – Приокским автовокзалом – что-то сделать. Сам по себе автовокзал, конечно, не архитектурный шедевр, но отремонтирован недавно. Посудите сами: человек приезжает на него в Рязань на автобусе, и что он видит? Запущенный до последней степени Торговый городок. В нем, конечно, проредили древесные заросли, но мусор так из углов и не убрали. Павильоны – в плачевном состоянии. Дальше гость города видит обшарпанное здание бывшей швейной фабрики, обнесенное забором, отнявшим у пешеходов половину тротуара. Выходит на площадь Свободы мимо гибнущего памятника архитектуры – дома Хераскова. Он тоже имеет хозяев, но крайне небрежных. Судьбу каждого из этих объектов надо решать. Понятно, что это места, привлекательные для застройки, и все ждут, когда они станут руинами. Но если смогли привести в порядок центр города, то пора задуматься и об окраинах.