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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Большой хлеб

00:01 / Из официальных источников
Намолот зерна в Рязанском и Захаровском районах превысил 100 тысяч тонн

В хозяйствах Рязанского района обмолочено 77,6% зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,7 тысячи тонн зерна. Урожайность составила 47 ц/га, что является вторым результатом по региону. Лидирует Александро-Невский район – 53,1 цга.

В Захаровском районе обмолочено 82,2% зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 102,4 тысячи тонн зерна. Это восьмой результат по области, урожайность составляет 37,0 ц/га.

Всего в регионе обмолочено 477,5 тыс. га, или 84,2% от уборочной площади, что на 5,3 тыс. га больше, чем на 18 сентября 2016 года. Намолочено 1874,3 тыс. тонн зерна, что на 445,4 тыс. тонн превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 39,3 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 1229 га (15,9%). Накопано 54,6 тыс. тонн сладких корней при урожайности 444,7 ц/га. Обмолочено 30 тыс. га (75,9%) рапса и сурепицы. Намолочено 52,7 тыс. тонн. Урожайность составляет 17,5 ц/га.

Убрано 1200 га (25,3%) картофеля, получено 36,2 тыс. тонн при урожайности 301,8 ц/га. Овощи убраны на площади 150,5 га (16,3%). Собрана 2251 тонна при урожайности 149,6 ц/га.

К настоящему времени поднято 114,4 тыс. га зяби, или 27,2% к запланированному объему. Посеяно 235,8 тыс. га (79,7%) озимых.

Для зимовки скота заготовлено 125,4 тыс. тонн сена, 416,9 тыс. тонн сенажа и 114,4 тыс. тонн силоса.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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