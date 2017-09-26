Рязанская область возглавила ТОП-10 субъектов РФ, лидирующих по исполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере экономики

Мониторинг субъектов РФ проводился в августе компанией «Медиалогия». В том числе исследования касались реализации Указа № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», подписанного Президентом РФ В.В. Путиным в мае 2012 года.

В указе, в частности, поставлены задачи по модернизации и инновационному развитию экономики, увеличению объема инвестиций, укреплению высокотехнологичных и наукоемких отраслей, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. По результатам проведенной работы Рязанская область стала первой в ТОП-10 среди регионов РФ. В августе губернатором Рязанской области Николаем Любимовым подписаны соглашения о сотрудничестве с ПАО «Фармимэкс», ООО «Эко-Золопродукт. Инвест», ООО «Рязанские овощи» и ООО «ПГ Самотлор-НН». В рамках подписанных соглашений в Рязанской области планируется реализовать важнейшие для региона проекты в сфере стройиндустрии, машиностроения, АПК и здравоохранения. В частности, компания «Фармимэкс» планирует открыть завод по производству препаратов крови полного цикла. ООО «Эко-Золопродукт. Инвест» намерено построить в Касимовском районе Акишинский известковый комбинат. ООО «ПГ Самотлор-НН» будет производить технику для агропромышленного комплекса, в том числе тракторы, тем самым способствовать восстановлению традиционной для Рязанской области отрасли сельского машиностроения. В планах предприятия «Рязанские овощи» – создание тепличного комбината, что позволит обеспечить жителей региона качественной и экологически чистой продукцией. Все проекты направлены на импортозамещение и позволят открыть 1370 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных, привлекательных для молодых рязанцев. Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что создание новых современных рабочих мест является одной из задач, поставленных в Майских указах Президента РФ В.В. Путина. «В указах главы государства обозначены главные векторы экономической и социальной политики страны. В целом они направлены на повышение качества жизни и уровня благополучия людей. Поэтому обеспечить безоговорочное выполнение указов в регионе для меня – дело чести».