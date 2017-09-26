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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Наша земля

00:01 / Общество
До конца года по национальной программе «Моя Россия» регион посетят более 2 тысяч школьников

Национальная программа по развитию детского туризма «Моя Россия» реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина и курируется Министерством культуры России. Рязанская область вошла в проект в 2016 году, когда с августа по ноябрь в рамках маршрута «Русские усадьбы. Литература» музей-заповедник С. Есенина посетили около 2 тысяч детей и подростков из 30 регионов страны. До конца года ожидается, что это число увеличится. Школьники из разных субъектов РФ получат возможность путешествовать по маршруту «Есенинская Русь», который включает знакомство с Рязанским кремлем и музеем-заповедником С. Есенина в с. Константиново.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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