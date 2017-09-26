Выявлены нарушения

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела проверки капремонта

Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области информирует о том, что в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова проводятся проверки хода капитального ремонта домов и деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

В период с 4 по 8 сентября с.г. инспекцией проведено 68 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 58 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Инспекцией проводятся комиссионные проверки хода комплексного капитального ремонта. Так, рабочими группами были проведены контрольные мероприятия в 12 многоквартирных домах. По выявленным нарушениям в части организации и проведения работ Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.