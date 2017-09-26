Нити Арена
16:48 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
137

Вести с рынка

00:01 / Общество
Подведены итоги исследования цен в регионе за очередную неделю осени

По данным Рязаньстата, за период с 12 по 18 сентября в регионе отмечено снижение цен на следующие социально значимые продовольственные товары: морковь – на 6,8%, лук репчатый – на 4,3%, капусту белокочанную – на 4,1%, рыбу мороженую – на 2,3%, крупу гречневую-ядрицу – на 1,5%, масло подсолнечное – на 1,3%, картофель – на 0,5%, вермишель – на 0,4%, сахар-песок, яблоки – на 0,3%, мясо кур – на 0,2%. Повышение цены на 1,5% зафиксировано на пшено. По таким позициям, как свинина, рис, яйцо куриное, чай, соль, масло сливочное, говядина, баранина, молоко, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Выявлены нарушения

Наша земля

Демография как приоритет

Выявлены нарушения
Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела проверки капремонта
Готовимся к дню рождения области
Состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке к 80-летию Рязанской области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С точки зрения роста
Кабинет министров оценил бюджетные перспективы на три года
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Общество
В новом составе
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил удостоверения членам правительства региона
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Олег Ковалев стал представителем Правительства области в Совете Федерации РФ
Из официальных источников
Большой хлеб
Намолот зерна в Рязанском и Захаровском районах превысил 100 тысяч тонн
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Первые!
Рязанская область возглавила ТОП-10 субъектов РФ, лидирующих по исполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере экономики
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Наша земля
До конца года по национальной программе «Моя Россия» регион посетят более 2 тысяч школьников
Из официальных источников
Соревнования в тишине
Около 90 спортсменов приняли участие в Спартакиаде среди глухих и слабослышащих школьников
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Доедут и до Рязани
Группа компаний «Грейн Холдинг», которая работает и в Рязанской области, и официальное представительство марки Scania в России ООО «Скания-Русь» на выставке «Комтранс-2017» подписали меморандум о сотрудничестве
Общество
Среди лучших
Доярка из Михайловского района с успехом выступила на Всероссийском конкурсе
Лада Петрова
Общество
Легче предупредить
Здоровый образ жизни начинается с детства
Ольга Драган
Экономика
Ставка – на экспорт
Рязанская область приняла участие в разговоре о перспективах отечественного автопрома
Татьяна Железнова
Общество
Демография как приоритет
Социальная политика майских указов президента помогает сбережению народа
Ирина Сизова
Авторская колонка
Рязань. Модерн
Ирина Сизова
Культура
Стремление к гармонии
В Театре на Соборной открылся 80-й сезон
Вероника Шелякина
Общество
Еще раз об Исадах
В библиотеке имени Горького презентовали новую книгу о старинном рязанском селе
Собственная информация
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Праздник
«Ведь были ж схватки боевые»
На Бородинском поле «повторили» героическое сражение
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы