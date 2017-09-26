Вести с рынка

Подведены итоги исследования цен в регионе за очередную неделю осени

По данным Рязаньстата, за период с 12 по 18 сентября в регионе отмечено снижение цен на следующие социально значимые продовольственные товары: морковь – на 6,8%, лук репчатый – на 4,3%, капусту белокочанную – на 4,1%, рыбу мороженую – на 2,3%, крупу гречневую-ядрицу – на 1,5%, масло подсолнечное – на 1,3%, картофель – на 0,5%, вермишель – на 0,4%, сахар-песок, яблоки – на 0,3%, мясо кур – на 0,2%. Повышение цены на 1,5% зафиксировано на пшено. По таким позициям, как свинина, рис, яйцо куриное, чай, соль, масло сливочное, говядина, баранина, молоко, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.