Готовимся к дню рождения области

Состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке к 80-летию Рязанской области

Его провел заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов. В рамках заседания обсуждались вопросы подготовки к 80-летию Рязанской области. Основные мероприятия, посвященные этой дате, намечены на 29 сентября. Праздничные акции, выставки, чествование лучших представителей трудовых коллективов и ветеранов производства, концерты с участием ведущих творческих объединений состоятся в Рязани и районах области. Запланировано открытие новой экспозиции работ Народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств и Петровской академии наук и искусств, лауреата Государственной премии СССР и РФ Виктора Иванова. В учебных заведениях пройдут уроки по истории рязанской земли.